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Сегодня состоялось заседание Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

Орловщину на видеоконференции также представлял заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

В центре внимания участников были вопросы реализации 12 национальных проектов в сфере образования, науки, дорожного строительства, экологии, кооперации и экспорта, культуры, цифровой экономики, труда и занятости и малого и среднего предпринимательства, здравоохранения, демографии, жилья и городской среды.

Дмитрий Медведев отметил, что регионы активно включились в эту деятельность: во всех субъектах появились свои региональные проекты и проектные офисы. «Результатом этой масштабной работы должно стать появления в регионах России новых дорог, больниц, школ, детских садов», - подчеркнул он.



На реализацию национальных проектов на ближайшие три года запланированы средства около 5,7 трлн рублей.