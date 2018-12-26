Новости версия для печати В библиотеке им. Бунина в Орле открылась книжная выставка «Зима в подарках» Авторы книг предлагают простые решения, воплощение которых не требует большого количества инструментов или дорогостоящих материалов.



Особое внимание - праздничной упаковке. Для неё используют бисерные мешочки, сундучки, коробочки из бересты или картона, яркие носки и салфетки. Ирина Овдина, ведущий библиограф Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина: «Дарить можно всё что угодно. Главное, как вы это делаете, во что упаковываете. Упаковка тоже подарок».





Татьяна Тимохина

25 декабря 2018 года







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