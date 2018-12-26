Новости версия для печати Орловцы стали активнее пользоваться электронными сервисами при регистрации прав на недвижимость С начала текущего года подано более 11 тысяч онлайн-заявлений. По сравнению с прошлым годом число обращений выросло в 2,5 раза.



За все время предоставления электронных госуслуг Росреестра жители Орловской области подали 33 тысячи онлайн-заявлений. В ведомстве также напоминают, при направлении документов в электронном виде для физических лиц оплата составит 70% от установленного размера государственной пошлины.





Ольга Борисова

25 декабря 2018 года







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