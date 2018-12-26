Новости версия для печати Ушел из жизни председатель Общественного Совета Орла, бывший начальник областного УМВД Владимир Капустянский Он возглавлял Следственное управление УВД Орловского облисполкома. Был начальником Орловской школы милиции. Избирался народным депутатом РСФСР в 1990-1995 годах, был членом Конституционной комиссии, принимал участие в разработке Конституции страны. Награжден государственными и правительственными наградами России и зарубежных стран, среди которых орден Красной Звезды, медали «За доблестный труд» и «Ветеран труда», орден «Звезда 1 степени» республики Афганистан, медаль Монгольской народной республики. Прощание с Владимиром Геннадьевичем Капустянским пройдет 26 декабря в Богоявленском Соборе Орла в 10:30.





Татьяна Напольских

25 декабря 2018 года







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