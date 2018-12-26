Новости версия для печати На перекрестке в Орле дорогу не поделили иномарка и маршрутка В аварии пострадал несовершеннолетний пассажир общественного транспорта. Всего за минувшие сутки в ГИБДД зафиксировали 26 аварий. Три человека получили телесные повреждения, погибших нет.



Маршрутное такси и легковая «Шкода» столкнулись на средине перекрестка улиц Октябрьская – Пионерская. В момент удара был травмирован школьник, находившийся в маршрутке у самого выхода. Мнения водителей разнятся, но, похоже, в своей правоте не уверен никто. Оба водителя оказались трезвыми. Противоречия в картине произошедшего инспекторам предстоит устранить в ходе административного дознания. Ввиду вечернего времени, сильного затруднения движения авария не вызвала, если не считать остановившиеся у перекрестка троллейбусы шестого маршрута, которым поврежденные машины блокировали путь. По нашим данным, пострадавший подросток получил в ДТП ушибы и был отпущен из больницы на амбулаторное лечение.









Иван Суверин

25 декабря 2018 года







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