На перекрестке в Орле дорогу не поделили иномарка и маршрутка

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среда
26.12.2018
0:42:07
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На перекрестке в Орле дорогу не поделили иномарка и маршруткаВ аварии пострадал несовершеннолетний пассажир общественного транспорта. Всего за минувшие сутки в ГИБДД зафиксировали 26 аварий. Три человека получили телесные повреждения, погибших нет.
Маршрутное такси и легковая «Шкода» столкнулись на средине перекрестка улиц Октябрьская – Пионерская. В момент удара был травмирован школьник, находившийся в маршрутке у самого выхода. Мнения водителей разнятся, но, похоже, в своей правоте не уверен никто.
Оба водителя оказались трезвыми. Противоречия в картине произошедшего инспекторам предстоит устранить в ходе административного дознания.
Ввиду вечернего времени, сильного затруднения движения авария не вызвала, если не считать остановившиеся у перекрестка троллейбусы шестого маршрута, которым поврежденные машины блокировали путь.
По нашим данным, пострадавший подросток получил в ДТП ушибы и был отпущен из больницы на амбулаторное лечение.
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