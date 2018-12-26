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Отрицательную лепту в автодвижение в Орле внес ремонт на мосту «Дружба»

Работы явно затягиваются. Отставание от графика составляет полтора месяца. Суженная до минимума проезжая часть не чистится от снега. Водители уже сомневаются в безопасности проезда по мосту.

Накануне прямо на мосту представители городской власти и подрядчики выясняли, кто виноват и что делать.
 
В августе этого года здесь стартовал капитальный ремонт. Он должен быть поэтапным: мост расширят, сделают новую систему водоотводов, тротуары. Выделено на это около 300 миллионов рублей. Сейчас скорость работ наглядно демонстрируют освоенные средства.
Евгений Косогов, руководитель проекта «Без ям Орловщина»: «Из ста миллионов рублей в этом году освоено всего 13. Максимум 16 будет освоено, это всего лишь 15-16 процентов. Мы с мостовиками и жителями города говорили, что эта ремонтная компания не справляется с возложенными на неё обязанностями. И них нет персонала, нет необходимой техники, а используемая техника могла привести к катастрофе».
И это действительно так, поэтому второй кран увезли, его должны заменить на более легкий.
 
Получается, что у продолжения работ пока плавающая дата. И это при том, что уже можно говорить о срыве сроков на полтора месяца.
 
Поэтому и пешеходам и автолюбителям придется потерпеть. Скорость движения и первых и вторых приблизительно одинаковая. Также у подрядчика еще не заключен контракт на уборку снега. С этим подрядчик справляется собственными силами. Утром и вечером техника чистит проезжую часть. Снег вывозится на ближайшую площадку. 
 
Представител подрядчика, ведущий инженер производственно-технического отдела ООО «РГС» Павел Алексеенко сообщил, что отставание от графика связано с переносом коммуникаций. Эти работы выполнены частично, у одного из собственников сетей существует запрет на перенос в новогодние праздники. Однако в следующем году с 9 января подрядчик приступит к переносу оставшихся коммуникаций.
 





Анна Вайсергисер
25 декабря 2018 года

 


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