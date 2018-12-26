Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Остановка не по маршруту. Общественный транспорт Орла вновь фигурирует в сводках ДТП. - В расчете на праздничный ажиотаж. В Орле снимают с продажи партии поддельного товара. - Мост недопонимания. Ремонт «Дружбы» вызывает все больше вопросов.



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Вести-Орёл

25 декабря 2018 года







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