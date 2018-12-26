Новости версия для печати Более 90 осуждённых освобождены в Орловской области после вступления в силу нового закона С июля этого года Федеральным законом № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации», введены специальные коэффициенты, по которым время, проведённое в СИЗО, засчитывается в общий срок.



Как рассказал начальник Управления федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области Владимир Волосевич: «По состоянию на сегодняшний день, закон применён в отношении 1003 осуждённых, из которых судом немедленно освобождены от отбывания наказания 94 осуждённых. 909 осуждённых изменён конец срока наказания. Данный закон применён к семнадцати осуждённым к наказаниям, не связанным с лишением свободы, состоящим на учёте в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН».





Евгения Костомарова

25 декабря 2018 года







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