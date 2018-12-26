Новости версия для печати Сотрудники орловского Центра «Десантник» сдали кровь Подобная акция проводится не первый раз. Уже в этом году десантники сдавали кровь 23 февраля и 2 августа.



Сотрудники центра считают, что отказываться нельзя. Ведь их кровь может спасти кому-то жизнь.



Кроме того, сегодня в рамках благотворительной акции «Новогодний десант», десантники провели сбор пожертвований для приобретения новогодних подарков детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.





Татьяна Напольских

25 декабря 2018 года







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