Новости версия для печати Предновогодние распродажи как удобный повод «выкинуть» на прилавки контрафакт Львиную долю нелегального товара составляют изделия легкой промышленности.



В рамках своих полномочий несколько партий такого товара выявила Орловская транспортная прокуратура. Константин Волков, орловский транспортный прокурор: «В крупных торговых центрах Орла были выявлены факты реализации индивидуальным предпринимателем продукции легкой промышленности с признаками контрафактности. Установлены случаи реализации 50 единиц таких товаров. В рамках проверки проводилась экспертиза, которая подтвердила контрафактность данных товаров. По итогам проверки в отношении двух ИП возбуждены дела об административном правонарушении».





Иван Суверин

25 декабря 2018 года







На главную страницу





