Новости версия для печати Успеть в «золотой час»: как действовать в случае инфаркта миокарда Каждый час от инфаркта миокарда умирают 7 россиян. И показатели летальности растут год от года. Стрессы, напряжённый ритм жизни, запущенные заболевания сердечно-сосудистой системы, неправильный образ жизни и несвоевременное лечение – всё это становится причиной учащения и «омоложения» острого коронарного синдрома.



Редакция "Орловского информбюро" задала ряд актуальных в этой теме вопросов директору Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Орловской области Роману Федякову.



Роман Петрович, почему первый час течения острого инфаркта миокарда принято называть золотым часом?

Роман Федяков: С момента наступления острого состояния у врачей есть всего несколько часов для того, чтобы предотвратить отмирание миокарда. В это время тромб ещё считается «свежим» и поддаётся растворению с помощью специальных тромболизисных препаратов. Они действуют очень эффективно, так что тромб перестаёт препятствовать кровотоку и коронарная артерия восстанавливает свою функцию. Главное для больного в это время – своевременно обратиться за медицинской помощью. А как определить момент, когда срочно необходимо обратиться за медицинской помощью, в том числе вызывать скорую медицинскую помощь.

Роман Федяков: Вообще, это нужно делать при малейшем подозрении на острое состояние. Первые признаки инфаркта миокарда - интенсивная раздирающая боль в центре грудной клетки в состоянии покоя. Боль давит, жжет, может отдавать в руку, плечо, спину, челюсть, шею. Она не проходит и после приема нитроглицерина. Также следует насторожиться, если человек комплексно испытывает чувство нехватки воздуха в покое, учащённое неритмичное сердцебиение, теряет сознание. Нарушение речи, координации, зрения, обильное потоотделение – это уже повод для немедленного обращения за медицинской помощью. В период праздников на улицах города можно встретить лежащего человека. Как понять, что у него проблемы с сердцем?

Роман Федяков: Если вы оказались свидетелем того, что человек неожиданно упал, находиться в сознании, но при этом у него синюшные губы и ногти, бледная кожа, и держится за левую сторону груди, скорее всего перед вами «сердечник». Надо помочь ему и немедленно вызвать скорую помощь. Я обращаюсь ко всем жителям Орловской области: никогда не оставайтесь равнодушными, ведь вы в состоянии спасти человеку жизнь, оказав ему помощь при остром инфаркте миокарда! «Скорая» может прямо на месте диагностировать инфаркт миокарда?

Роман Федяков: Да, конечно. Своевременная неотложная медицинская помощь при приступе инфаркта миокарда в большинстве случаев является залогом успешного выздоровления больного. При инфаркте миокарда неотложная медицинская помощь начинается с купирования острой боли. Затем в обязательном порядке, для оценки тяжести инфаркта, пациенту проводится электрокардиограмма. Грубой ошибкой больного с сердечным приступом является отказ от госпитализации, особенно в тех случаях, если на электрокардиограмме на момент осмотра отсутствуют явные признаки инфаркта. Бывает и такое, что электрокардиограмма, которую снимает бригада скорой медицинской помощи, впервые минуты заболевания, не всегда отображает катастрофические изменения, происходящие в миокарде. Но совокупность симптомов и признаков заболевания позволяет специалистам заподозрить инфаркт миокарда. Поэтому, если «скорая» предлагает вам госпитализацию – не отказывайтесь ни в коем случае. Шанса, что «полегчает», «отпустит», «пройдёт» может и не быть. В каких медицинских организациях, работающих на территории Орловской области, оказывают медицинскую помощь пациентам с инфарктом миокарда?

Роман Федяков: На территории Орловской области для оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом созданы 3 первичных сосудистых центра, расположенных в БУЗ Орловской области «БСМП им. Н. А. Семашко», БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ», БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ». Успешно работает региональный сосудистый центр в БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница», в котором оказывается и высокотехнологичная медицинская помощь. Ну и традиционный вопрос: можно ли убежать от инфаркта?

Роман Федяков: Над этим вопросом работают лучшие умы отечественной и мировой медицины – и ответа пока нет, поскольку возникновение острого коронарного синдрома провоцирует слишком большой комплекс факторов. Единственное, что мы можем сделать сами для себя – стараться избегать стрессов, не перегружать сердце и сосуды излишками и вредными привычками, своевременно посещать врачей. Регулярное прохождение диспансеризации позволит вовремя обнаружить серьёзные «сердечные» проблемы и начать борьбу с ними. Особенно это важно для тех, у кого в анамнезе уже присутствует диагноз «сахарный диабет», а также бывают сбои в работе нервной системы и системы кровообращения. Будь внимательны к себе и своим близким!





Орловское Информбюро

25 декабря 2018 года







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