Новости версия для печати Сегодня в Орле представители волонтерских организаций подвели итоги уходящего года Завершается Год Добровольцев. Он объединил миллионы людей идеей помощи и поддержки. Активность проявили и жители Орловщины. Молодежный форум «Я – доброволец» собрал более пятисот молодых и активных.



Всего в Орловской области официально зарегистрировано более 7 тысяч волонтеров. В рамках форума прошла выставка, посвященная волонтерским инициативам и социальным проектам. Лучших представителей волонтерского движения наградили почетными грамотами.





Татьяна Напольских

25 декабря 2018 года







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