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Выставка графики Анри Матисса «Взгляд» открылась в орловском музее изобразительных искусств

Многие композиции, представленные на выставке, кажутся простыми. Но это только на первый взгляд. За каждой работой стоит философское размышление и огромный труд художника. Среди мастеров XX столетия Матисс занимает особое место. Его талант во многом опередил время и определил развитие современного искусства почти во всех направлениях.

В разные годы творчества, этот художник увлекался экспериментами. Ему был близок фовизм, это постмодернистское движение, которое пыталось выйти за рамки простого подражания природе. Увлекался кубизмом, затем умело сочетал декоративность с точным построением композиции и тонким цветовым строем.
 
Всю жизнь художник находился в безостановочном поиске гармонии и эффекта. Он менял свои художественные инструменты и менялся сам. Компания «Артгит», которая привезла эту выставку в Орел, снабдила каждую картину цитатами из его статей, книг и писем. Цитаты помогают понимать самого Матисса, его личность. То, как он видел окружающий мир, как он видел свет, цвет, форму и фактуру.
 
На выставке можно увидеть работы разных периодов творчества. Много и автопортретов, взглянув на которые, понимаешь, что это был совершенно неординарный человек, который дружил и общался с равными себе талантами: композитором Сергеем Прокофьевым, художником Пабло Пикассо, многими другими, оставив нам свое видение современников. То, что это не подлинники, а печать на холсте ничуть не умаляет достоинства выставки. 
 
В работах второй половины ХХ столетия появился фирменный стиль Матисса, лаконичный рисунок, контрастные сочетания цветов. Тона, не скрывающие фактуру. Жизнь, любовь, яркость. Все то, что так любят миллионы людей на земле.

Выставка будет работать до 17 февраля.
 





Эва Стасюлевич
25 декабря 2018 года

 


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