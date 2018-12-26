Новости версия для печати Знаменитый орловский тренер Клавдия Наумова вновь собрала лучших акробатов страны Всероссийские соревнования закончились, но праздник красоты и грации продолжился. Теперь уже в рамках ежегодного турнира по спортивной акробатике на призы ГТРК "Орел". Который в уходящем году прошел уже в двадцать девятый раз.



Почти тридцать лет, в конце декабря, наша телерадиокомпания наблюдает как рождаются чемпионы. Искренне восхищается их победами. И конечно дарит свои подарки. Этот спорт оставить равнодушным не сможет. Иван Молчанов, автор программ ГТРК «Орел»: «Мы очень любим этот вид спорта. Потому что он молодой, зрелищный, красивый. Он сочетает в себе всё, что нужно для гармонично развитого человека. Грация, движение, выносливость, мужество и красота. И всё это положено на музыку». В 2019 году Кубок на призы ГТРК «Орел» пройдет уже в юбилейный, тридцатый раз. И может быть именно в наших репортажах впервые интервью давали те, кто совсем скоро войдет в спортивную сборную нашей страны.









Юлия Опанасюк

25 декабря 2018 года







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