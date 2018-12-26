Новости версия для печати Разговор по итогам года Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с журналистами региона на традиционной декабрьской пресс-конференции.



Началась пресс-конференция с приятного события для коллектива ГТРК «Орёл». Сразу трое наших коллег - Татьяна Дьяконова, Татьяна Курбатова и Всеволод Трифонов подготовили лучшие материалы к 200-летию Тургенева по итогам областного конкурса. Далее Андрей Клычков говорил о приятном в масштабе всей области. О положительных итогах 2018 года в самых разных сферах: строительство детсадов и ФАПов, получение машин скорой медицинской помощи и благоустройстве общественных территорий. В новом году положительная динамика, по мнению Андрея Клычкова, должна продолжиться. Это будет касаться реализации новых национальных проектов.









Анна Боева

25 декабря 2018 года







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