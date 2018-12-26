Новости версия для печати Около тысячи ящиков контрафактного алкоголя изъяли орловские полицейские на трассе М-2 Почти 20 тысяч бутылок составляли содержимое большегрузной фуры.



У водителя автомобиля были документы на перевозимые товары. Однако в фургоне полицейские обнаружили вместо продуктов 19 тысяч 700 бутылок водки, снабженной поддельными акцизными марками. Сотрудникам БЭП предстоит выяснить происхождение контрафакта, а экспертам - степень его опасности для потенциальных потребителей.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области







Татьяна Напольских

25 декабря 2018 года







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