Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Готовьте ваши денежки. С 1 февраля в Орле проезд "за наличные" увеличится до 20-ти рублей.



- Вирус - в области. В регионе зафиксированы первые случаи лабораторно-подтвержденного гриппа.



- Опасный груз. Полицейские задержали фуру с 20 тысячами бутылок поддельного алкоголя.



- Год волонтера завершается, но идея будет и дальше объединять более 7 тысяч орловцев.



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Вести-Орёл

25 декабря 2018 года







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