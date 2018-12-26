Новости версия для печати Праздничный сезон стартовал в Детском парке Орла Накануне здесь открыли Новогоднюю ёлку. И наградили победителей и участников конкурса «Ёлочная игрушка — 2019».



Конкурс проводится уже шесть лет, и в этом году более 600 детей изготовили порядка тысячи работ. Они и украсили главную ёлку Детского парка, а также небольшие ёлочки и сосны на всей территории.





Татьяна Курбатова

26 декабря 2018 года







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