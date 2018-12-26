Новости версия для печати Первый открытый урок провели воспитанники орловской школы гимнастики Юлии Бравиковой Два месяца подготовки и первый официальный выход на ковер. На открытый урок гимнастки школы Юлии Бравиковой пригласили своих родителей. В программу праздника вошли также номера спортсменок постарше из спортшколы №3.



Растяжка, упражнения на баланс, стойка. Это то, с чего начинается длинный путь гимнастки к наградам. В этом году 19-летняя Юлия Бравикова завершила карьеру спортсменки и приехала в Орел с твердым намерением воспитать новое поколение чемпионок. Первый тренер Юлии Ольга Бахарева поддерживает свою подопечную и уверена в ее будущем. Специалист с огромным опытом наблюдала за дебютным выступлением воспитанниц Бравиковой. Ольга Бахарева, первый тренер Юлии Бравиковой: «Гимнастика, это красота, пластика и грация. Это усилие над собой, умение собой владеть. Всеми этими качествами Юлия Бравикова обладает. Это моя самая любимая ученица, моя первая звездочка. Она не только хороший тренер, но и хороший организатор. Я знаю, что у нее все получится».

Юлия Бравикова: «Я очень рада,что дети показали свой максимум, который они наработали на тренировках. Сегодня у моего тренера день рождения и я благодарна судьбе, что она свела меня с моим первым тренером Ольгой Бахаревой». Тренерский опыт Юлия Бравикова начала получать еще в Центре гимнастики у легендарной Ирины Винер-Усмановой. Там бок о бок с лучшими специалистами орловчанка постигала азы тренерского мастерства. Теперь спортсменка отправилась в самостоятельный путь.





Анастасия Дорохова

26 декабря 2018 года







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