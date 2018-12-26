Новости версия для печати

За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 31 ДТП

В Орле на регулируемом перекрестке улиц Гайдара-Октябрьская, водитель «Рено Логан» при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу встречному автомобилю Рено Меган. В результате столкновения пассажирка автомобиля «Рено Меган» получила телесные повреждения.

Ночью на автодороге Орел-Ефремов перевернулся «Шевроле Клан». В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области