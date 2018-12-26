Узнай о своих долгах

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среда
26.12.2018
13:54:18
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Узнай о своих долгахСегодня судебные приставы Орловской области присоединились в Всероссийской акции. Они подробно расскажут жителям области о сервисах, позволяющих оперативно узнавать о наличии задолженности, а также о движении документов в рамках исполнительного производства.
Основные мероприятия пройдут в Орле. В гипермаркете на Кромской улице организуется дежурство сотрудников. О правилах работы и практической пользе интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств» узнают студенты аграрного университета. Помимо теории, все желающие смогут обучиться пользоваться мобильной версией сервиса. Главная задача акции – привлечь внимание к необходимости получать информацию о наличии задолженности и своевременного её погашения.
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