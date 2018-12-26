Новости версия для печати В Орловской области подписано отраслевое соглашение в сфере АПК на ближайшие три года Соглашение регулирует социально-трудовые и связанные с ними экономические отношения между работниками и работодателями.



Документ является составной частью коллективно-трудового процесса в системе социального партнерства и служит основой для разработки и заключения территориальных отраслевых соглашений, коллективных и трудовых договоров в организациях агропромышленного комплекса.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Ольга Борисова

26 декабря 2018 года







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