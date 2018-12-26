Новости версия для печати Сегодня Орловщина простилась с Владимиром Геннадьевичем Капустянским Человеком, всю жизнь отдавшему служению Закону, Отчизне и народу.



Отдать почести человеку, который был не только видным государственным деятелем, но и наставником, в Богоявленском соборе Орла собрались друзья, коллеги, руководители города и области. Говоря об этом человеке, каждый отмечал его необыкновенную порядочность, принципиальность и высокие душевные и нравственные качества. Начальник УМВД России по Орловской области, генерал - майор полиции Юрий Савенков: «Скорбим все. Это был замечательный человек. Он умел учить, умел дружить. Всю свою жизнь он посвятил борьбе с негативом, борьбе с преступностью. Принимал участие в подготовке Конституции Российской Федерации».





Татьяна Напольских

26 декабря 2018 года







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