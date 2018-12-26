Новости версия для печати В Орле на базе ТТП могут создать муниципальную транспортную компанию Об этом говорили накануне на заседании Горсовета Орла. Уже в январе депутаты будут рассматривать предложения на эту тему от исполнительной власти.



Речь идет и об укрупнении трамвайно-троллейбусного предприятия и приобретении подвижного состава. Напомним , автобусное предприятие ПАТП-1 в стадии банкротства. Оно не работает. Имущество выставлено на торги.





Татьяна Напольских

26 декабря 2018 года







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