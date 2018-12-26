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За два года в Орловской области было выявлено более 1000 нарушений прав инвалидов

На дискуссионной площадке свое мнение по вопросам соблюдения законодательства могли высказать не только «контролирующие органы», но и сотрудники сферы социальной защиты инвалидов, а также общественных организаций.

Что касается нарушений, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 366 человек. Судами удовлетворено 69 исков, по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело.