Новости версия для печати В орловском следственном комитете возбуждено уголовное дело за нарушение правил техники безопасности Расследуется случай гибели работника мельничного цеха.



При выполнении работ по намывке зерна в бункеры работнику стало плохо, он упал в бункер, где его засыпало зерном. В результате асфиксии потерпевший скончался на месте происшествия. Как предполагают следователи, человек был допущен к работе без медосмотра. За это будет отвечать работодатель.





Татьяна Напольских

26 декабря 2018 года







На главную страницу





