Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Волонтер, это состояние души. На Форуме в Орле закрыли «Год Добровольца», но добрые дела не завершатся. - Под жесткий контроль. За нарушение прав инвалидов более 350 человек привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. - Подарок тренеру, это успехи учеников. Первые успехи юных воспитанников двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Юлия Бравикова посвятила своему тренеру. - Помним, скорбим... Сегодня Орловщина прощается с Владимиром Геннадьевичем Капустянским.





Вести-Орёл

26 декабря 2018 года







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