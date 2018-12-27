Новости версия для печати В Орле наградили участников проекта «Щелкунчик» Две орловские школы - художественная и хоровая объединили два вида искусства и придумали интересный проект «Щелкунчик». В преддверии Нового Года наградили самых ярких его участников и собрались вместе для того, чтобы посмотреть живописные работы и послушать хорошую музыку.



В конкурсе рисунка на тему произведения Гофмана и музыки Чайковского принимали участие и малыши, и дети постарше. А участники хоровой школы пели и играли. «Нам показалось, что мало просто его сыграть. Хотелось соединить театральное творчество, яркие, красивые костюмы. Соединить рисунки по этому произведению. В художественную школу пришли за помощью, что бы сделать такой проект», - рассказывает директор хоровой школы Лидия Осипенко. Все рисунки, которые отобрали на конкурс, нарисовали ребята от 6 до 10 лет. Посвящены они музыке Чайковского. Победители и участники проекта отмечены дипломами и подарками.





Эва Стасюлевич

26 декабря 2018 года







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