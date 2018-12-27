В гостях у спасателей

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четверг
27.12.2018
0:46:30
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В гостях у спасателейСвои усилия, для того, чтобы сбывались мечты, прилагают и орловские спасатели. И это на себе ощутили трое ребят. Сейчас они проходят длительное лечение в НКМЦ имени Зинаиды Круглой. И в преддверии Нового года они отправились прямо в пожарную часть.
Артём, Саша и Дима когда вырастут, обязательно станут пожарными. Такая вот мальчишеская мечта. Чтобы показать выглядит их будущее место работы, ребят пригласили в часть. Сама техника и оснащение спецмашин вызвали у мальчишек полный восторг. Сотрудники Первой пожарно-спасательной части разрешили посидеть за рулем, посигналить и даже включить сирену. А через громкую связь в диспетчерской ребята смогли поприветствовать сотрудников части и передать привет мамам.
На память о таком посвящении в профессию мальчики получили сладкие подарки и уменьшенные копии стальных коней огнеборцев.
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