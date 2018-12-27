Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Сегодня прошло прощание с Владимиром Капустянским.



- За такое выступление на льду коммунальщикам только низкие баллы от горожан.



- Камеры видеофиксации нарушений появятся и на ж/д переездах.



- К Новому году готовятся даже кошки.



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Вести-Орёл

26 декабря 2018 года







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