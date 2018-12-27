Новости версия для печати На Орловщине планируют открыть Центр среднего профобразования Проект по размещению в Орловской области Центра среднего профессионального образования для всего Центрального федерального округа обсуждался на встрече Губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым.



Михаил Котюков поддержал идею создания Центра. До 1 февраля должны быть подготовлены документы по земельному участку, на котором планируется разместить Центр среднего профессионального образования. Проект уже получил поддержку Президента РФ Владимира Путина и Председателя Правительства России Дмитрия Медведева.





Орловское Информбюро

27 декабря 2018 года







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