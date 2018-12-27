В Орле на пешеходном переходе пострадал ребенок

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четверг
27.12.2018
17:15:37
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В Орле на пешеходном переходе пострадал ребенокВсего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 26 ДТП.
Утром в среду на ул.М.Горького в районе дома №82 водителем автомобиля «Фиат-500» был совершен наезд на одиннадцатилетнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил телесные повреждения, обошлось без госпитализации.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
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