Новости версия для печати В Орле на пешеходном переходе пострадал ребенок Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 26 ДТП.



Утром в среду на ул.М.Горького в районе дома №82 водителем автомобиля «Фиат-500» был совершен наезд на одиннадцатилетнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил телесные повреждения, обошлось без госпитализации.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

27 декабря 2018 года







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