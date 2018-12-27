Сегодня свой профессиональный праздник отмечают спасатели

Сотрудников и ветеранов Главного управления МЧС России по Орловской области поздравляют члены регионального Правительства.

«Вы выбрали нелегкую благородную миссию – героически приходить на помощь согражданам, попавшим в беду, преодолевая опасность, оберегать самое драгоценное – человеческие жизни. Сотрудников МЧС отличает отвага и мужество, беззаветная преданность долгу, готовность к самопожертвованию. Эти качества вселяют уверенность в людей, волей судьбы оказавшихся в чрезвычайной ситуации, заставляют их довериться высокому профессионализму спасателей, мобилизовать собственные силы. Примите искренние пожелания твердости духа, мира и благополучия! Пусть жизнь как можно реже испытывает вас на прочность!» - говорится в поздравлении.