Новости версия для печати Активисты студенческих отрядов пришли на помощь орловской семье погорельцев Пожар произошел четыре года назад. Но бабушке с внуком самостоятельно устранить все последствия ЧП до сих пор не под силу.



«Добровольчество - не в календаре, оно в сердце», - эта фраза стала одним из девизов этого Года волонтера. Очередное подтверждение ей нашлось и в случае Марты Рябовой и ее внука Александра. Четыре года назад в квартире, где жила мать школьника Валентина, произошел пожар. Жилище выгорело полностью. Спустя год после пожара умерла и мать Александра. Бабушка оформила опеку над внуком. Сейчас они живут в деревне Горки Кромского района. До сих пор погорельцы пытались привести квартиру в порядок своими силами. В этом году отчаявшаяся женщина обратилась в городскую администрацию. Власти приобщили к делу активистов регионального штаба российских студенческих отрядов. «К нам обратились через Управление по молодежной политике. Попросили помочь. Хотя бы благоустроить квартиру, которая пострадала от пожара», - вспоминает командир орловского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Анастасия Липовецкая. За несколько часов волонтеры вынесли с пепелища весь мусор. Но впереди еще много работы. Накопился большой долг за электричество. От изначальных 200 тысяч остались 50, сумма для бабушки-пенсионерки и внука-школьника неподъемная. Но первый шаг к возвращению к жизни сделан. Благодаря неравнодушным активистам. Сейчас главным вопросом является ремонт. Если и вы хотите помочь этой семье, обращайтесь в редакцию ГТРК «Орёл» по телефону 43-62-55.









Анастасия Дорохова

27 декабря 2018 года







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