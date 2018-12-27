Новости версия для печати Новая система организации школьного питания в Орле начнет работать с 1 января За счет бюджетов разных уровней бесплатное питание сохранится для учащихся начальной школы и для учеников 5-11 классов из числа детей, находящихся под опекой, а также из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, многодетных семей и с ограниченными возможностями здоровья.



Руководство школ, гимназий и лицеев знакомит родителей с новым двухнедельным меню, прошедшее согласование в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Его изучение поможет принять решение, будут ли родители платить за питание своего ребенка в школьных столовых либо собирать еду с собой. «Совместно с организаторами питания, директорами мы планируем работать все праздничные выходные дни: необходимо принять много нормативно-правовых актов. На сегодняшний день они уже разработаны, часть проходят согласование в прокуратуре», - сообщила заместитель главы администрации Орла по вопросам социальной политики Екатерина Данилевская.





Орловское Информбюро

27 декабря 2018 года







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