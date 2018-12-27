Новости версия для печати Составлен календарь туристских событий Орловщины Областным Управлением культуры и архивного дела совместно с Туристским информационным центром Орловской области сформирован «Календарь туристских событий Орловской области – 2019». В календарь вошли значимые историко-культурные, познавательные, спортивные и иные мероприятия, отражающие туристскую привлекательность региона.



Ежегодно на гостеприимной орловской земле проходит более 50 ярких мероприятий, привлекающих туристов из разных уголков страны. Предстоящий год не станет исключением, обещают авторы календаря. С предложениями и замечаниями можно обратиться на электронную почту: visitorel@mail.ru



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Календарь представлен на Портале Орловской области.





Орловское Информбюро

27 декабря 2018 года







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