Составлен календарь туристских событий Орловщины

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четверг
27.12.2018
17:15:14
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Составлен календарь туристских событий ОрловщиныОбластным Управлением культуры и архивного дела совместно с Туристским информационным центром Орловской области сформирован «Календарь туристских событий Орловской области – 2019». В календарь вошли значимые историко-культурные, познавательные, спортивные и иные мероприятия, отражающие туристскую привлекательность региона.
Ежегодно на гостеприимной орловской земле проходит более 50 ярких мероприятий, привлекающих туристов из разных уголков страны. Предстоящий год не станет исключением, обещают авторы календаря.
С предложениями и замечаниями можно обратиться на электронную почту: visitorel@mail.ru.
Календарь представлен на Портале Орловской области.
Загрузить календарь
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