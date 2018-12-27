Новости версия для печати Спецавтобаза привлечет технику сторонних организаций для уборки снега в Орле Об этом на рабочем совещании в городской администрации сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта города Орла Николай Ванифатов.



Николай Ванифатов, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Ситуация сложная, снега очень много. Техника работает. Принято решение о привлечении техники сторонних организаций в настоящий момент. В основной массе это «КАМАЗы» и техника для погрузки снега. КДМы работают Спецавтобазы, других не привлекали». На уборку мостов и подходов к остановкам привлечено порядка 70 человек, уборка в частном секторе ведётся по заявкам.







Артемий Лукьянчиков

27 декабря 2018 года







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