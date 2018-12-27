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600 юных орловцев побывали на Губернаторской ёлке

В празднике приняли участие более шестисот детей в возрасте от 6 до 15 лет. Среди них одаренные дети, победители конкурсов, олимпиад, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Гостей встретил аниматоры, а Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи радовали ребят на интермедии у новогодней ёлки. А актеры академического театра им. И.С. Тургенева показали волшебный спектакль.

Завершилась губернаторская ёлка, уже по традиции, праздничным угощением и вручением сладких подарков.