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Лучший по профессии

Сегодня - День спасателя. МЧС празднует двадцать четвертую годовщину основания. Его структурным подразделением вот уже более пятнадцати лет является пожарный надзор.

С инспектором, который за это время был четырежды признан лучшим по профессии, встретился наш корреспондент Иван Суверин.













