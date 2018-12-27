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четверг
27.12.2018
23:34:42
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Почему в преддверии Нового года жители Орла не рады снежной зиме?Предновогодняя рабочая планерка в администрации областного центра выдалась эмоциональной.
Жители города негодуют, с такой погодой вероятность встретить главную ночь года в травмпункте с каждый днем возрастает все больше. А потому уборка города от снега и гололеда на последней планерке 2018 года была темой номер один.
Как ведется работа на центральных улицах Орла увидеть еще можно, а заметить уборочную технику в спальных районах или во дворах многоэтажек практически невозможно.
Не менее жаркие дискуссии вызвал и затянувшийся ремонт на мосту «Дружба». Работа ведется, а результата нет. Уже завтра по этому вопросу начальник городского хозяйства и транспорта встретится с подрядчиками, после чего о результатах доложит руководству города.
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