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четверг
27.12.2018
17:15:04
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков стал гостем итоговой программы «КОНТАКТ»Глава Орловщины рассказал об итогах социально-экономического развития региона в уходящем году, достижениях и задачах на 2019 год. Поднимались темы, обозначенные в Инвестиционном послании.
В частности, речь шла о работе по формированию особой экономической зоны в Орловской области и созданию территории опережающего социально-экономического развития в городе Мценске.
Итоговую программу «КОНТАКТ» смотрите сегодня 27 декабря в 21 час на Российском информационном канале «Россия 24». Андрей Клычков ответит на вопросы ведущего программы Александра Короткевича.
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