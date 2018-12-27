Новости версия для печати Губернатор Орловской области Андрей Клычков стал гостем итоговой программы «КОНТАКТ» Глава Орловщины рассказал об итогах социально-экономического развития региона в уходящем году, достижениях и задачах на 2019 год. Поднимались темы, обозначенные в Инвестиционном послании.



В частности, речь шла о работе по формированию особой экономической зоны в Орловской области и созданию территории опережающего социально-экономического развития в городе Мценске. Итоговую программу «КОНТАКТ» смотрите сегодня 27 декабря в 21 час на Российском информационном канале «Россия 24». Андрей Клычков ответит на вопросы ведущего программы Александра Короткевича.





Орловское Информбюро

27 декабря 2018 года







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