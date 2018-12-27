Сбылась мечта для 92-летней орловской пенсионерки Александры Михайловны Кореневой

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четверг
27.12.2018
23:34:09
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Сбылась мечта для 92-летней орловской пенсионерки Александры Михайловны КореневойОна мечтала посетить Москву и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. И вот мечта сбылась. Впечатлениями от поездки она вновь захотела поделиться «со всем миром», и сказать, что верить в чудо нужно всегда.
Один день счастья в столице. Об этом Александра Михайловна мечтала всю жизнь. Чудо свершилось, уже в это воскресенье в сопровождении волонтеров ветеран труда Александра Коренева сделала то, чего всегда хотела. Поездка в Москву оставила у Александры Михайловны яркие впечатления. Теперь она рассказывает подругам о том, как изменилась столица за столько лет.
Благотворительный проект «Мечтай со мной», это история про добрых людей. Про преодоление препятствий, про то, как быть счастливым, несмотря на все «сюрпризы» судьбы. Стоит отметить, что мечтателей в нашей стране много. Желания самые разные.
Александра Михайловна решила не останавливаться. Уже дома, в геронтологическом центре, она вместе с подругой составляют карту своего нового путешествия.
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