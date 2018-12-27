Новости версия для печати Сбылась мечта для 92-летней орловской пенсионерки Александры Михайловны Кореневой Она мечтала посетить Москву и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. И вот мечта сбылась. Впечатлениями от поездки она вновь захотела поделиться «со всем миром», и сказать, что верить в чудо нужно всегда.



Один день счастья в столице. Об этом Александра Михайловна мечтала всю жизнь . Чудо свершилось, уже в это воскресенье в сопровождении волонтеров ветеран труда Александра Коренева сделала то, чего всегда хотела. Поездка в Москву оставила у Александры Михайловны яркие впечатления. Теперь она рассказывает подругам о том, как изменилась столица за столько лет. Благотворительный проект «Мечтай со мной» , это история про добрых людей. Про преодоление препятствий, про то, как быть счастливым, несмотря на все «сюрпризы» судьбы. Стоит отметить, что мечтателей в нашей стране много. Желания самые разные. Александра Михайловна решила не останавливаться. Уже дома, в геронтологическом центре, она вместе с подругой составляют карту своего нового путешествия.









Всеволод Трифонов

27 декабря 2018 года







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