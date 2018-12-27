Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
27.12.2018
23:34:09
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Сбылась мечта для 92-летней орловской пенсионерки Александры Михайловны Кореневой

Она мечтала посетить Москву и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. И вот мечта сбылась. Впечатлениями от поездки она вновь захотела поделиться «со всем миром», и сказать, что верить в чудо нужно всегда.

Один день счастья в столице. Об этом Александра Михайловна мечтала всю жизнь. Чудо свершилось, уже в это воскресенье в сопровождении волонтеров ветеран труда Александра Коренева сделала то, чего всегда хотела. Поездка в Москву оставила у Александры Михайловны яркие впечатления. Теперь она рассказывает подругам о том, как изменилась столица за столько лет.
 
Благотворительный проект «Мечтай со мной», это история про добрых людей. Про преодоление препятствий, про то, как быть счастливым, несмотря на все «сюрпризы» судьбы. Стоит отметить, что мечтателей в нашей стране много. Желания самые разные.
 
Александра Михайловна решила не останавливаться. Уже дома, в геронтологическом центре, она вместе с подругой составляют карту своего нового путешествия.





Всеволод Трифонов
27 декабря 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта