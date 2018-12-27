Новости версия для печати В Орле наградили лучших спасателей Сегодня в России отмечается День спасателя, общий праздник для всех сотрудников МЧС.



Ведомственные награды, грамоты и поощрения различного достоинства получили десятки служащих чрезвычайного ведомства. Со словами благодарности к спасателям обратились первые лица области. Начальник регионального главка МЧС, помимо этого, попросил коллег беречь себя при выполнении боевых задач. Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Риск для вас - обычное состояние. Может быть, поэтому притупляется чувство опасности. А каждый выезд на место происшествия, это экзамен на выносливость и профессионализм. Дорогие друзья, примите искренние поздравления с Днем спасателя. Пусть ваша жизнь будет насыщена новыми планами и достижениями. И самое главное, чтобы во всех происшествиях и ЧС вы всегда выходили победителями и возвращались домой».





Иван Суверин

27 декабря 2018 года







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