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В поселке Становой Колодезь после масштабного ремонта открыл свои двери сельский Дом культуры

Открытие обновленного Дома культуры стало для жителей поселка Становой Колодезь настоящим новогодним подарком. Он будет центром притяжения для двух тысяч человек.

Отреставрированы хореографический класс, фойе и актовый зал. В концертном зале установлены новые мягкие кресла. Кроме того, полностью заменены системы отопления и электроснабжения. На ремонт было потрачено около двух с половиной миллионов рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. Средства муниципалитету были предоставлены в рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Местный Дом культуры».

Станово-Колодезьский Дом культуры впервые открыл двери в 1972 году. Последний раз текущий ремонт помещения проводился более 30 лет назад.