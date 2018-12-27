Новости версия для печати Перед каждым новым годом орловский Центр детского творчества №1 превращается в мастерскую Деда Мороза Ребята из разных кружков мастерят новогодние сувениры и игрушки на елку. Причем в качестве поделочного материала используют пуговицы, вату, нитки и старые игрушки.



Педагоги Центра подсказывают идеи и разрабатывают технику исполнения поделок, а дизайн своих игрушек и сувениров дети придумывают сами. Наступающий 2019 год, Год Желтой Земляной Свиньи. Поэтому самые популярные персонажи, конечно, поросята.

























Татьяна Тимохина

27 декабря 2018 года







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