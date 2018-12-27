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четверг
27.12.2018
23:34:16
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Будет исполнено! Желания трех юных орловцев услышал Дед Мороз.
- Подарок целому поселку. В Орловском районе после ремонта открыли Дом Культуры.
- Спешите творить добро. Семье погорельцев - бабушке и внуку нужна помощь.
- Под контроль независимых комиссий. Качество платного школьного питания будут оценивать, в том числе и родители.
- Раз-два-три, главная елка региона, гори!
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