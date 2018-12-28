На трассе М-2 в Орловской области в аварии пострадали дети и погиб водитель

Ночью 27 декабря водитель «Шевроле» без права управления, на дороге М-2 «Крым», совершил выезд на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц Вито».

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В результате столкновения водитель автомобиля «Мерседес» скончался на месте происшествия. Пассажиры автомобиля «Шевроле» - тридцатитрехлетняя женщина и дети 12 и 4 лет получили телесные повреждения.Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области