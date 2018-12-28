На трассе М-2 в Орловской области в аварии пострадали дети и погиб водитель

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пятница
28.12.2018
12:50:47
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На трассе М-2 в Орловской области в аварии пострадали дети и погиб водительВсего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 31 ДТП. 1 человек погиб, 5 получили травмы, среди них 2 детей.
Ночью 27 декабря водитель «Шевроле» без права управления, на дороге М-2 «Крым», совершил выезд на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц Вито».
В результате столкновения водитель автомобиля «Мерседес» скончался на месте происшествия. Пассажиры автомобиля «Шевроле» - тридцатитрехлетняя женщина и дети 12 и 4 лет получили телесные повреждения.
УГИБДД УМВД России по Орловской области напоминает: Уважаемые родители! Перевозите своих детей, используя детские удерживающие устройства, которые подходят вашему ребенку по весу и росту! Помните - безопасность маленьких пассажиров в ваших руках!Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
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