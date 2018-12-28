Новости версия для печати На Орловщине в полном объеме заработала цифровая телесеть Летом 2019 года Орловская область полностью перейдет на цифровое телевидение. Аналоговое вещание федеральных телеканалов будет отключено. Региональные телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат работу в «аналоге», сообщает информационный портал Орловской области.



Каждому жителю Орловской области доступны региональные программы ГТРК «Орёл» в цифровом качестве на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России». Преимущества цифрового эфирного телевидения заключаются в высоком качестве изображения и звука, многоканальности, простоте настройки приемного оборудования. При этом абонентская плата отсутствует. Современный телевизор полностью готов к приему цифровых эфирных телеканалов. К нему нужно лишь присоединить комнатную или наружную антенну дециметрового диапазона. К телевизорам до 2012 года выпуска дополнительно необходимо приобрести цифровую приставку с поддержкой формата DVB-T2. 8 (800) 220-20-02. Звонок по России бесплатный. Более подробную информацию можно получить на сайте смотрицифру.рф или по телефону федеральной горячей линии. Звонок по России бесплатный.





Орловское Информбюро

28 декабря 2018 года







На главную страницу





