На Орловщине в полном объеме заработала цифровая телесеть

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На Орловщине в полном объеме заработала цифровая телесетьЛетом 2019 года Орловская область полностью перейдет на цифровое телевидение. Аналоговое вещание федеральных телеканалов будет отключено. Региональные телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат работу в «аналоге», сообщает информационный портал Орловской области.
Каждому жителю Орловской области доступны региональные программы ГТРК «Орёл» в цифровом качестве на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России».
Преимущества цифрового эфирного телевидения заключаются в высоком качестве изображения и звука, многоканальности, простоте настройки приемного оборудования. При этом абонентская плата отсутствует. Современный телевизор полностью готов к приему цифровых эфирных телеканалов. К нему нужно лишь присоединить комнатную или наружную антенну дециметрового диапазона.
К телевизорам до 2012 года выпуска дополнительно необходимо приобрести цифровую приставку с поддержкой формата DVB-T2.
Более подробную информацию можно получить на сайте смотрицифру.рф
или по телефону федеральной горячей линии 8 (800) 220-20-02
. Звонок по России бесплатный.