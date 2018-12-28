Новости версия для печати Зима продолжает проверять орловских коммунальщиков на оперативность Сегодня ночью дороги Орла чистили 32 спецмашины. Сейчас работает 23 единицы техники. Помимо механизированной работы, привлечены люди. 73 человека чистят тротуары, пешеходные переходы и сходы с мостов. За сутки вывезено 550 кубометров снега. Израсходовано более 100 тонн песко-соляной смеси.



Но многие дороги и тротуары, по прежнему, остаются труднопроходимыми. Особенно если чуть отдалиться от центра города. Свою «лепту» в это вносят и управляющие компании, которые должны держать в нормальном состоянии дворы. Теме уборки снега накануне посвятили львиную долю времени оперативного совещания в мэрии Орла.





Татьяна Напольских

28 декабря 2018 года







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