Новости версия для печати Депутат Госдумы Николай Земцов провел в Орле личный прием граждан Среди просьб, решить проблемы, которые возникли после ремонта дорожного полотна на Московском шоссе. Теперь талые воды стекают к частному дому. Еще одно обращение поступило от рабочего, который выполнял плиточные работы в орловском академическом театре во время ремонта, фирма так и не выплатила гонорар. Фирма сейчас банкрот. Суд вынес решение о взыскании долга, но взыскивать оплату не с кого.



Были и другие просьбы и проблемы, в решении которых депутат пообещал посодействовать и помочь разобраться. Николай Земцов, депутат Государственной Думы РФ от Орловской области: «Многие вопросы удается разрешить просто в процессе общения. Иногда государственный механизм просто требует небольшой смазки. То есть, воздействия на непосредственных чиновников, на непосредственно исполнителей. И статус депутата Государственной Думы мне это делать позволяет. И ваши проблемы, которые кажутся, иногда сложно выполнимыми, решаются достаточно быстро. Приходите, будем вместе с вами их закрывать. Чтобы у нас неразрешенных проблем становилось меньше».





Татьяна Напольских

28 декабря 2018 года







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